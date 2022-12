Czy Polacy lubią oszczędzać?

– Z naszego raportu Assay Index wynika, że przede wszystkim lubimy konsumować. Oszczędzać oszczędzamy, ale znacznie mniejsze kwoty, znacznie mniej jesteśmy skłonni oszczędzać niż Niemcy, a nawet Rumuni. To jest druga edycja raportu, wynika z niego przede wszystkim, że my bieżące środki konsumujemy. Jeżeli oszczędzamy to bardziej na zasadzie zachowania środków na ostatnią godzinę, a nie na inwestycje – mówi Robert Moreń.

Reklama

Ile Polacy mają oszczędności?

– Zacznijmy od tego, że 57% Polaków posiada jakiekolwiek oszczędności i średnia tych oszczędności wynosi 35 809 złotych. W ubiegłym roku, średnia wynosiła 30 688 złotych, co oznacza nominalnie wzrost o ok 20%. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę inflację, wzrost kosztów to można uznać, że Polacy utrzymali swój poziom posiadania z ubiegłego roku – dodaje Robert Moreń.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Robert Moreń – Grupa Assay.