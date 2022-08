Reklama

Ceny owoców i warzyw 2022

– Zbiory są troszkę wyższe niż rok temu. Nie ma dużych zawirowań związanych z warunkami atmosferycznymi, czy innymi aspektami. Ceny nie poszybowały tak wysoko, jak myśleliśmy, że mogą poszybować. Minimalne ceny skupu są wyższe niż rok temu, ale to już jest naturalne. Ważne jest to, że nie są dwa razy wyższe niż rok temu bo i takie prognozy były. Jeżeli chodzi o owoce to raczej jest stabilnie w tym roku. Z warzywami będzie troszkę inaczej. Brakuje nam trochę danych, więcej będziemy wiedzieli pod koniec sierpnia i września, ale tutaj prognozy nie są, aż tak optymistyczne. Pogoda, która jest w kraju, czyli upały i stosunkowo mało deszczu powodują, że nie możemy się spodziewać większych zbiorów i w połączeniu z wyższymi kosztami pracy pewnie ta prognoza nie jest tak optymistyczna, jak w przypadku owoców – mówi Adrian Piwko.

Reklama

Ceny zboża 2022

– Ceny zbóż rok do roku będą rosnąć zauważalnie, choć nastroje się uspokoiły. Pewnie też dzięki porozumieniu w sprawie wywozu ukraińskiego zboża drogą morską. Możemy się spodziewać, że nie będzie tak źle, jak zapowiadano – dodaje Piwko.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Adrian Piwko – założyciel internetowego targu naturalnego jedzenia Pora na Pola oraz twórca startupu DeFood.