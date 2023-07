Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z Pierwszej Strony” jest Rafał Janus, Sustainability & Energy Advisory Leader, Arup.

Jest wiele definicji zielonej ekonomii. Jednym z bardzo powszechnych podejść do tej definicji jest zbyt mocne skupianie się na elementach związanych z dekarbonizacją. One oczywiście są w tych elementach najważniejsze. Bardzo syntetyczna definicja zielonej ekonomii to ekonomia, która poprzez swój rozwój ma na celu polepszanie życia społeczności, przy jednoczesnej ochronie środowiska – mówi Rafał Janus.

Przy dekarbonizacji skupiamy się głównie na elementach związanych z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery. Patrząc bardzo ogólnie na zieloną transformację, to są też kwestie związane z ochroną zasobów, ochroną ekosystemów, ale też zwróceniem uwagi na kwestie związane z czymś, co się nazywa dobrostan. Z takimi elementami życia i funkcjonowania społeczeństw, które pozwalają im, spokojnie i komfortowo prowadzić swoje życie w otoczeniu zmieniającego się klimatu. Jest to duże wyzwanie, bo zmiany w klimacie nabierają coraz bardziej dynamicznych charakterów, w związku z czym coraz więcej państw i gospodarek będzie się zwracało mocniej w stronę zielonych procesów – dodaje Rafał Janus.