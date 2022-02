Reklama

Reklama

Kto jest winny niższych pensji?

– Winny jest Polski Ład i praprzyczyna, czyli nie możność odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek. Jednak nie jest tak w każdym przypadku, szczególnie kiedy pensja jest niewiele większa niż płaca minimalna. W takim przypadku najczęstszym powodem niższych pensji jest złożenie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. Musimy przypomnieć sobie atmosferę przełomu roku, kiedy dochodziły do opinii publicznej informacje od rynku, pracodawców, pracowników – „nie idźcie w stronę ulgi dla klasy średniej, nie pozwalajcie na swoich listach płac naliczać ulgi dla klasy średniej bo to może skutkować, że będziecie mieli dopłatę podatku w zeznaniu rocznym”. Taka możliwość istnieje natomiast na dzień dzisiejszy, przy osobach zarabiających średnią krajową, bardzo możliwe, że one nie zarobiły mniej niż w roku 2021 – opisuje zawiłości naliczania pensji według Polskiego Ładu Ewa Skórzewska, biegły rewident i specjalistka z zakresu płac.

Co to jest PIT-2 i dlaczego tak bardzo wpływa na nasze pensje?

– Drugim powodem niższych pensji w roku 2022 może być niezłożenie PIT-2. Dla mnie PIT-2 jest odkryciem roku mimo, że ten formularz towarzyszy nam niemal od zawsze. Złożenie go do końca 2021 roku sprawiało, że podatek pomniejszał się tylko o 43 złote i 76 groszy, a od 1 stycznia 2022 o 425 złotych! Dlatego nie złożenie PIT-2 do tej pory nie wpływało tak bardzo na wysokość pensji – mówi Skórzewska.

– PIT-2 jest to dokument, który możemy złożyć naszemu pracodawcy jeżeli chcemy aby już w trakcie roku podatkowego zaliczka na podatek była pomniejszana o tzw. miesięczną kwotę zmniejszającą podatek. Problem z PIT-2 polega na tym, że nie zawsze mogę go złożyć – wyjaśnia Skórzewska.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Ewa Skórzewska – biegły rewident, specjalista z zakresu płac. Pełni funkcję głównego księgowego w Teatrze Lalka w Warszawie, w którym odpowiada także za nadzór oraz doradztwo w obszarze kadrowo-płacowym i zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzi szkolenia z zakresu płac na kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie.