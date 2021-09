Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku kończy się 30 września, co oznacza, że na obowiązkowe spisanie się pozostały nam niecałe 3 dni.

Jak można się spisać? Dlaczego nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę? Jaką rolę dane statystyczne, uzyskane w NSP, pełnią dla biznesu?

Gościem Szymona Glonka (Infor.pl) w "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest dr Dominik Rozkrut, prezes GUS. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

Jak można się spisać w NSP 2021?

Prosimy o to, żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę i żeby wziąć udział w Spisie. Oczywiście, domyślną formą uczestnictwa jest wywiad przez Internet. To czasami brzmi tak przerażająco, ale naprawdę nie potrzeba do tego jakiejś zaawansowanej aparatury, można to zrobić na każdym telefonie, który ma przeglądarkę internetową. A dziś prawie wszystkie ją mają.

Zajmuje to dosłownie od kilku do kilkunastu minut. Wchodzimy na stronę: spis.gov.pl i tam jest już odpowiedni przycisk do aplikacji spisowej. Podajemy PESEL, nazwisko rodowe mamy i możemy dokonać tego spisu naprawdę szybko i przyjemnie – tłumaczy dr Dominik Rozkrut.

Czy dane przekazane w NSP 2021 są bezpieczne?

Nie ma się czego obawiać. Patrząc z perspektywy historycznej, takie spisy to nie novum. Są organizowane co 10 lat w prawie wszystkich krajach na świecie. To jest pewien standard, który został ustanowiony na poziomie ONZ – mówi dr Dominik Rozkrut.

Czego dotyczą pytania w NSP 2021?

W tym Spisie pytamy najmniej w historii wszystkich spisów. Natomiast nie są to na pewno pytania, naruszające zbyt głęboko naszą wrażliwość. Są dość prostymi pytaniami, ale bardzo istotnymi z perspektywy jakości funkcjonowania systemów informacyjnych państwa.

Chodzi o to, że tylko poprzez Spis jesteśmy w stanie ustalić pewien stan faktyczny, który staje się podstawą wszelkich analiz na kolejne 10 lat, jeżeli chodzi o populację, czyli społeczeństwo. A społeczeństwo to jest po prostu gospodarka.

To się wszystko tak pięknie i wzajemnie przenika, że efekt przeprowadzenia Spisu wykracza daleko poza to, co jesteśmy sobie w stanie na bieżąco wyobrazić – wyjaśnia dr Dominik Rozkrut.

dr Dominik Rozkrut – od 2016 r. pełni funkcję prezesa GUS. Jest członkiem Komitetu Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC). Został wybrany na przewodniczącego prezydium komitetu (Grupy Partnerskiej) Europejskiego Systemu Statystycznego na lata 2020-2021. Obecnie przewodniczy również Grupie Zadaniowej ESS ds. dostępu do danych prywatnych.