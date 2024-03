John Tasioulas jest profesorem etyki i filozofii prawa oraz pierwszym dyrektorem Instytutu Etyki w Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Oksfordzkim, pracownikiem naukowym w Balliol College w Oksfordzie. Jest autorem szeregu prac naukowych w dziedzinach filozofii moralnej, filozofii prawa, filozofii politycznej i filozofii technologii. Wykładał dla słuchaczy na najlepszych uniwersytetach na świecie m. in. na All Souls College w Oksfordzie, Australian National University, Uniwersytetu Harvarda, Uniwersytetu Chicagowskigo, Uniwersytetu w Melbourne i Uniwersytetu Notre Dame i innych.

Profesor Tasioulas jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej, Komitetu ds. Przyszłości Nauki i Technologii (STOA) Parlamentu Europejskiego, Senior Fellow w programie AI2050 Schmidt Future oraz członkiem Wysokiego Komitetu Doradczego ds. Sztucznej Inteligencji Premiera Grecji. Pełnił funkcję konsultanta ds. praw człowieka w Banku Światowym.

Prof. John Tasioulas będzie prelegentem Kongresu Futurist of The Year 2024, który odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia br. w Warszawie i wygłosi wykład pt. “O Regulacji Sztucznej Inteligencji: Pluralizm, Demokracja i Uniwersytety” – “W tym wystąpieniu poruszę trzy tematy związane z regulacją Sztucznej Inteligencji (SI). Po pierwsze, pluralizm wartości, który musi leżeć u podstaw schematów regulacyjnych dla SI. Po drugie, ważność uczestnictwa demokratycznego w przekształcaniu tych wartości w standardy regulacyjne.I wreszcie, pozytywna rola, jaką mogą odegrać uniwersytety w tym obszarze jako strażnicy pluralizmu wartości i wspieracze świadomej i cywilnej publicznej debaty nad kluczowymi pytaniami, które wynikają z rewolucji SI” – zapowiedział prof. Tasioulas.

Jest autorem szeregu prac naukowych w dziedzinach filozofii moralnej, filozofii prawa, filozofii politycznej i filozofii technologii. Obecnie uczestniczy w projekcie AI2050 dotyczącym etyki humanistycznej sztucznej inteligencji wraz z profesorem Hélène Landemore z Uniwersytetu Yale.