Jak co roku od 19 lat odbędzie się Kongres Consumer Finance organizowany w ramach Projektu Europejskiego Kongresu Finansowego przez Centrum Myśli Strategicznych.

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się w dniu 28 listopada 2023, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kongres Consumer Finance (KCF) jest inicjatywą skoncentrowaną na dyskusji o wyzwaniach, problemach i perspektywach rynku consumer finance.

Do udziału w Kongresie zapraszamy kadrę zarządzającą banków, instytucji ubezpieczeniowych, firm pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz instytucji świadczących usługi dla sektora przedsiębiorstw finansowych

Tegoroczny Kongres otworzy debata pt. „Sektor pożyczkowy pod nadzorem KNF - ewolucja czy rewolucja?, debatą wieńczącą Kongres będą „Perspektywy rynku Consumer Finance”,która będzie stanowić klamrę spinającą całodniowe spotkanie.

W agendzie Kongresu nie zabranie rozmów na temat: obrazu rynku Consumer Finance w świetle wdrożenia tzw. ustawy antylichwiarskiej i sytuacji gospodarczej, CCD II na tle innych regulacji polskich i UE, ESG na rynku consumer finance, Buy now, pay later, potrzeb, oczekiwań i zmian postaw klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych, digitalizacji rynku consumer finance – rentowność vs. innowacyjność. Podczas Kongresu odbędzie się premiera raportu- Mapa szans izagrożeń dla rynku Consumer Finance do 2026 roku.

Szczegółowy program znajduje się na stronie.

Zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie i rejestracji.