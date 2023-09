Prawie 200 panelistów, 7 bloków tematycznych i blisko 60 paneli – uczestnicy Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki porozmawiają w Zakopanem o tym co aktualne i ważne w dniach 26-28 września.

Kongresowe dyskusje będą dotyczyć zarówno wyzwań na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Uczestnicy będą rozmawiać o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu pod kątem toczącej się wojny na Ukrainie, dyplomacji sportowej czy choćby wciąż palącego problemu dopingu, także w kontekście pytań o systemowe jego wspieranie przez władze Rosji. Podjęty zostanie także temat organizacji wielkich imprez przez państwa łamiące prawa człowieka.

- Od długiego czasu nie było w Europie otwartej wojny. Środowisko sportowe od lutego 2022 r. w większości przypadków zachowuje się godnie. Cały czas uważamy, że nic się nie zmieni w Ukrainie do czasu igrzysk, wojna najpewniej będzie trwała. To nie daje możliwości złagodzenia sankcji, co jest nie tylko naszym zdaniem, ale także szerokiej koalicji ponad 30 państw – komentuje Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki. – Przed nami wiele debat o doświadczeniach ostatnich lat, ale także o metodach działań wyłaniających się z nich na przyszłość – dodaje.

Polska gościła III Igrzyska Europejskie, największą imprezę sportową roku. Kolejny blok będzie poświęcony organizacji takich wydarzeń.

- Impreza została bardzo dobrze oceniona przez działaczy europejskich federacji, a także samych zawodników i ich sztaby – mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. – Spływają do nas pozytywne oceny tego, co działo się w Krakowie i Małopolsce. Musimy jednak dokładnie ocenić każdy aspekt organizacyjny, bo to doświadczenie przyda nam się w organizacji wielkich wydarzeń sportowych w kraju – dodaje.

Kolejne bloki to „Zagrożenia w sporcie”, poświęcony ochronie oraz bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, zapobieganiu i zwalczaniu korupcji, czy „Komercjalizacja sportu – jasne i ciemne strony”. W ramach tego ostatniego zostaną poruszone kwestie inwestycji w sport, skutecznych narzędzi finansowania, szans i zagrożeń finansowego rozwoju e-sportu czy obecności niepełnosprawnych w sporcie zawodowym.

Będzie też mowa o technologiach i innowacjach, również pod kątem zapobiegania i leczenia kontuzji.

Ważnym blokiem będzie „Sport powszechny, społeczna rola aktywności fizycznej”. Szeroka dyskusja dotyczyć będzie wielu aspektów społecznych, od roli programów i inicjatyw rządowych czy samorządowych i ich wpływie na rozwój sportowy młodzieży, przez popularyzację sportu lokalnie, wyłanianie młodych talentów i ich kształtowanie, po aktywizację seniorów czy propagowanie aktywnej turystyki.

Turystyce będzie poświęcony osobny blok. Podczas Kongresu, 27 września, obchodzony będzie Światowy Dzień Turystyki. Motywem przewodnim dnia ustanowionego przez Światową Organizację Turystyki Narodów Zjednoczonych będzie „Turystyka i zielone inwestycje”.

- Podczas Kongresu podyskutujemy w gronie ekspertów o aktualnych tematach dotyczących turystyki zrównoważonej, innowacji czy coraz popularniejszej turystyki kulinarnej, dzięki której można skutecznie promować regiony. Kongres jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie przedstawicieli środowiska turystycznego. 27 września, w tym wyjątkowym dla turystyki dniu, będę miał zaszczyt uhonorować osoby zasłużone dla turystyki, którym zależy na jej rozwoju - opowiada Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki.

Organizatorzy zaplanowali także strefę expo, odbędą się ponadto „Małopolska Gala Sportu” oraz „Gala Ambasadorów Sportu”.