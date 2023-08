– Mamy tego świadomość: zmiany klimatu to jest temat skomplikowany, ale odpowiednio komunikowany jest tematem do ogarnięcia. Czy my to robimy? To już jest pytanie nie do mnie, tylko do każdego z nas – mówił dr Tomasz Rożek podczas prelekcji.

Listę filmów wyświetlonych w piąty dzień festiwalu rozpoczął Total system w reż. Jean- Robert Viallet). Tytuł jest nominowany w kategorii najlepszy dokumentalny film długometrażowy i przedstawia, jak działa naftowy i gazowy gigant: TotalEnergies. W kinie centralnym obejrzeć można było również film Atomowa nadzieja. Reżyser Frankie Fenton rozważa, czy energia nuklearna może stanowić rozwiązanie katastrofy klimatycznej.

Do miasteczka festiwalowego zawitał dr Tomasz Rożek – dziennikarz naukowy, popularyzator nauki i fizyk. Jego naukowy stand-up poświęcony był najważniejszym zmianom w otaczającym nas świecie. Rożek skupił się w nim na tematach zmian klimatu, sztucznej inteligencji i technologii kosmicznych. – Prawdziwa zmiana jest dopiero przed nami. Być może dopiero jesteśmy na jej progu, a być może dopiero ledwo uchyliliśmy drzwi do tej nowej technologii – mówił o sztucznej inteligencji, rozważając możliwości połączenia jej pracy z technologiami kosmicznymi. W ramach prelekcji można było również zadawać pytania, co chętnie nasi festiwalowicze uczynili.

Ostatnim seansem w kinie głównym była Dobra energia w reżyserii Pierre’a-Oliviera Francois. Problem transformacji energetycznej w Europie podkreśliła szczególni wojna w Ukrainie, która stworzyła nie tylko zawirowania na mapie politycznej, ale i gospodarczej. Jak więc przyspieszyć europejską dekarbonizację? Zachęcamy do seansu na platformie VOD BNP Paribas Green Film Festival, gdzie nadal można obejrzeć wszystkie nominowane tytuły.

W Kinie Kameralnym znalazły się pozycje na temat źródeł pozyskiwania energii, zarówno polskich twórców: Leśne rzeki Sławomira Skupińskiego, Trwanie Jacka Schmidta i Dom z piasku Pawła Wyszomirskiego, jak i zagranicznych: Żegnaj węglu Ladislao Palma Irarrázaval oraz Węgiel diabli nadali Petera Hutchisona i Lucasa Sabeana. Poza projekcjami można było spotkać samych twórców produkcji.

W Kinie dla dzieci natomiast odbyły się warsztaty „Z sercem do drzew”. Maluchy otrzymały sporo wiedzy na temat drzew, ich sposobie funkcjonowania, a także możliwości wykorzystywania drewna. Zwieńczeniem warsztatów było własnoręczne wykonanie wzoru z desek oraz patyczków. Najmłodsi widzowie pożegnali wieczór animacją Jakub, Mimmi i gadające psy.

Widzowie kina pod Galerią Krakowską obejrzeli 8 darów świata. Film w reżyserii Jacka Chodkiewicza walczy o statuetkę w kategorii najlepszy film dokumentalny długometrażowy. Niespodzianką dla festiwalowiczów była projekcja dokumentu Witajcie w Sodomie. Autorzy filmu, Chirstian Krönes oraz Florian Weigensamer, zdobyli aż dwie nagrody za ten tytuł w 2019 roku, czyli Grand Prix oraz Nagroda Publiczności.

Przypominamy też o strefie naszych partnerów! W Grupie LUX MED można wykonać bezpłatne badania takie jak: przegląd stomatologiczny, pomiar ciśnienia, analiza składu ciała czy porady dietetyczne – wszystko to bezpłatnie. Z kolei marka InPost zachęca do interaktywnej zabawy najmłodszych. Edukacyjny paczkomat Mat czeka na film ze swoim udziałem. Dla najciekawszych propozycji czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy także jutro – porozmawiamy o przedmiotach i modzie, a marka Patagonia otworzy specjalnie dla nas punkt naprawy ubrań. Do zobaczenia!