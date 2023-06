Na rozpoczynającej się 21 czerwca 8. edycji Kongresu 590 nie zabraknie ciekawych gości i dyskusji. W ciągu dwóch dni na 4 scenach spotka się wielu wybitnych ekspertów, którzy koncentrować będą się na 10 obszarach tematycznych zorganizowanych w formie dwóch międzynarodowych forów gospodarczych i 60 paneli.

Obrady Kongresu otworzy Prezydent Andrzej Duda, a wśród oficjalnych gości Kongresu znajdą się, między innymi: gen. Sir Richard Shirreff, zastępca Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO Europa;Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i założycielka Instytutu im. Hannah Arendt; Bryan Caplan, profesor ekonomii na George Mason University; Bjørn Lomborg, duński naukowiec i ekolog; Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska; prof. Andrzej Zybertowicz oraz gen. Roman Polko.

W ciągu dwóch dni odbędą się dwa fora ekonomiczne: Forum Gospodarcze Polska - Arabia Saudyjska oraz Forum Gospodarcze Polska - Czechy.

- Celem pierwszego z nich będzie zacieśnienie współpracy między Polską a Arabią Saudyjską w sektorze energetyki, budownictwa, rolnictwa i opieki zdrowotnej – mówi Wojciech Majewski, Prezes Zarządu Kongresu 590. - Główne założenia forum to kontynuacja dialogu oraz identyfikacja obszarów, w których obie strony będą mogły rozwijać obopólnie korzystną współpracę.

W czasie obrad Forum Gospodarczego Polska-Czechy eksperci będą rozmawiać o rozwoju współpracy w sektorze digitalizacji, ochrony zdrowia i finansów. Czechy, ze względu na bliskość geograficzną, wspólne wartości europejskie i historię oraz silną wymianę handlową i inwestycyjną to ważny partner gospodarczy Polski.

- Podczas Kongresu 590 nie zabraknie też interesujących paneli, do udziału w których udało się zaprosić wybitnych naukowców – dodaje Wojciech Majewski.

Jedną z debat będzie „Sacrum i profanum. Granice relatywizmu w czasie wojny.”, której tematem przewodnim będzie kwestia przesuwania granic moralnych, zwłaszcza w czasie wojny.

Leszek Kołakowski powiedział kiedyś, że „Odepchnąć sacrum to odepchnąć granice, które człowieka określają”. Tymczasem na przełomie XX i XXI wieku wszystko zaczęło być płynne – tak bardzo, że zaczęło się wręcz mówić o dyktaturze relatywizmu. Wojna to wszystko zmienia; w jej trakcie rzeczywistość staje się czarno-biała. Jak zatem konflikt w Ukrainie wpływa na kształt granic moralnych? W dyskusji udział wezmą: dr Sebastian Morello, filozof z University of Buckingham; ks. prof. Jan Sochoń, poeta, filozof i krytyk literacki; prof. Marek Cichocki, filozof z Collegium Civitas.

Podczas innego panelu goście Kongresu postarają się opowiedzieć na pytanie Czy warto mieć dzieci? Temat obniżającej się dzietności to wspólny problem wielu krajów, także Polski.

Jeszcze w 1960 roku jedna Polka rodziła przeciętnie trójkę dzieci. Dziś – średnio 1,4 dziecka. Rodzicielstwo zaczęło się jawić jako przeszkoda w samorozwoju, ograniczenie w budowie własnej kariery zawodowej i osobistym szczęściu. Tylko czy to założenie jest słuszne? Dyskutować o tym będą: prof. Bryan Caplan, ekonomista George Mason University i autor książki „Egoistyczne powody, żeby mieć więcej dzieci”; Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej; Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia; prof. Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

- Tegoroczne obrady 8. Edycji Kongresu 590 odbywają się pod hasłem Przestrzenie wolności– mówi Wojciech Majewski. – Dlatego nie mogło zabraknąć specjalnej dyskusji poświęconej właśnie temu zagadnieniu.

Poczucie wolności jest nierozerwalnie sprzęgnięte z przestrzenią – rozumianą i fizycznie, i metaforycznie. „Człowiek wolny będzie wolny nawet w więzieniu” – mawiał Platon. Dziś przestrzeń wolności kształtuje rewolucja cyfrowa coraz mocniej wpływająca na świat wokół nas. Na ile poszerza wolność każdego z nas, a na ile ogranicza? Poglądy na ten temat wymienią prof. Chantal Delsol, filozof, założycielka Instytutu badawczego im. Hannah Arendt, dyrektorka Studiów Europejskich w Paryżu; prof. Jacek Hołówka, filozof Uniwersytetu Warszawskiego; ks. prof. Waldemar Chrostowski, teolog, biblista Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Kolejnym aktualnym i budzącym emocje tematem jest zielona transformacja, jej koszty i konsekwencje. W dyskusji o Europejskim Zielonym Ładzie, neutralności klimatycznej i kosztach tego programu z polskimi specjalistami rozmawiać będzie prof. Bjørn Lomborg, ekolog, dyrektor think tanku Konsensus Kopenhaski.



Podczas Kongresu 590 nie zabraknie tematów związanych z bezpieczeństwem strategicznym, gospodarką, rolnictwem, obronnością, sztuczną inteligencją i rodziną,.

Partnerem Strategicznym 8. edycji Kongresu 590 jest PKN Orlen.

Więcej informacji na stronie kongres590.pl