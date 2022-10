Od wielu lat jeżdżę na targi w Polsce i na świecie. Widzę, jak rządy poszczególnych państw promują swoje gospodarki. Nie ukrywajmy – duże targi branżowe to nie tylko okazja dla firm, lecz także dla państw, by pokazać swój potencjał. Przed wieloma laty było to bardzo wyraźnie widać np. na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie państwa miały swoje pawilony, w których prezentowały się ich firmy. Globalizacja wymusiła zmiany, ale fakt pozostaje niezmienny: warto przy okazji targów promować silną gospodarkę, dane państwo, bo to przynosi korzyść całemu systemowi. Szkoda, że Polska się w ten sposób nie promuje. Nasz rząd poprzez swoje instytucje zaprasza do udziału w zagranicznych imprezach pojedyncze firmy, często małe i średnie. Nie przeczę, że uzyskują one korzyści, uczestnicząc w tych targach, ale jeśli ktoś przez ich pryzmat chciałby wyrobić sobie opinię o polskiej gospodarce, to nie będzie to widok imponujący. Zdecydowanie nie królujemy na tych targach. Brakuje tam dużych przedsiębiorstw, lokomotyw, które są w stanie pociągnąć mniejsze firmy, które uzyskają duże zamówienia, podpiszą opiewające na wysokie sumy kontrakty.