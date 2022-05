Kłopot polega na tym, że nie ma jednoznacznej interpretacji, co to dokładnie znaczy. O doprecyzowanie - czy raczej poszerzenie - definicji zabiegają producenci leków generycznych, tak aby również oni mogli uczestniczyć w konkursach. O bardziej zawężone rozumienie apelują producenci oryginalnych leków. Dla nich z kolei istotne jest to, aby nie zwiększać liczby graczy startujących po te same środki. Stąd dyskusja, czy produkcja leku generycznego, który powstaje po skończeniu patentu, jest innowacją czy imitacją? I czy produkcja nowej formy podania istniejącego już leku jest przełomem czy też nie?

- Nie podważamy i nie podważaliśmy wagi produkcji generycznej w Polsce. Ale to nie są przełomowe rozwiązania i powinny być wspierane z innych źródeł finansowych - dodaje. Jej zdaniem granty na innowacje nie powinny być połączone z potrzebą zaspokojenia bezpieczeństwa lekowego, w rozumieniu produkcji leków generycznych w Polsce, tylko szukania rozwiązań odpowiadających na niezaspokojone potrzeby zdrowotne - czyli np. nowego leku na chorobę, w której leku nie ma lub dotychczas dostępne technologie nie są wystarczająco skuteczne, lub mają znaczące działania niepożądane. Jak dodaje - na to faktycznie są potrzebne duże środki. Ale za to docelowo mogą mieć bardzo duży wpływ na gospodarkę i znaczące zwroty z inwestycji.

Taka definicja padła w liście Ministerstwa Zdrowia do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dlaczego do nich? Ponieważ dane z ostatniej perspektywy finansowej 2014-2021 w zakresie projektów służących rozwojowi leków generycznych wykazują znikomą ewaluację, gdyż są one oceniane negatywnie w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. A to dlatego właśnie, że nie spełniają kryteriów definicji. - Budzi to niepokój MZ, zważywszy na kluczowe znaczenie leków generycznych dla bezpieczeństwa lekowego Polski, biorąc pod uwagę to, że ok. 80 proc. leków używanych przez pacjentów w Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, to nie leki oryginalne, lecz ich odpowiedniki - leki generyczne - pisze ministerstwo.