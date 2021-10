Jednolite europejskie niebo ma pomóc w redukcji emisji CO2, czyli w prowadzeniu europejskiego zielonego ładu. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest dziś liderem zmian technologicznych i wytworzenia technologii, która będzie technologią paneuropejska – mówi prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dodaje, że PAŻP tworzy zupełnie inną filozofię niż to, co było do tej pory. Otwiera się na biznes i chce budować system na wspólnych zasadach.

- Pomimo tego, że COVID-19 zmienił nasze postrzeganie świata, nie odejdziemy od stylu latania. Trasy krótkie będą obsługiwane przez szybie pociągi, natomiast Warszawa i Polska są oddalone mniej więcej o dwie godziny lotu w każdą stronę. Nie da się pokonać takiej trasy pociągiem, zawsze lotnictwo będzie tu wygrywać. Dlatego dzisiaj musimy w odpowiedni sposób podejść do technologii, zaimplementować odpowiednie rozwiązanie i wprowadzić trochę zdrowej konkurencji – tłumaczy Janiszewski.