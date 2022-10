- Miło jest mi odebrać nagrodę w imieniu załogi i zarządu firmy. Tak, to prawda - nasze produkty są niezawodne, jakościowe i bronią granic naszego kraju. Nie myślałem jednak, przychodząc do pracy do HSW w 2007 r., że wyroby tej firmy będą brały udział w otwartej wojnie - w imieniu HSW wyróżnienie odebrał Jan Szwedo, prezes zarządu, dyrektor generalny Huty Stalowa Wola.