W ten sposób właśnie Mečiar, Fico i rozmaite pomniejsze figury polityczne, legitymizując swoją władzę, flirtowały ze słowackim nacjonalizmem - a to pozując na swojskich chłopaków z ludu, a to finansując rozmaite propagandowo-narodowe produkcje i dzieła sztuki, a to grając na resentymentach antywęgierskich czy antyczeskich, a to wykorzystując głęboki rozziew między bogatym zachodem kraju a biednym, zaniedbanym wschodem. „W Polsce się naśmiewamy ze słoików, w Bratysławie kpią z «vychodniarov» (wschodniaków - red.). Ta drwina stolicy, wymierzona nie tylko we wschodnich lokalsów, ale również w szeroko pojętą prowincję (w tym w Madziarów zamieszkujących południowe wsie i miasteczka czy záhoraków z zachodu), była jednym z głównych powodów długoletniej hegemonii partii SMER, która skutecznie uderzała w poczucie krzywdy. Pokrzywdzone regiony latami wierzyły, że Fico ma dla nich jakąś ofertę” - zauważa autorka. „Historia magistra vitae est” - napisał niegdyś Cyceron i mylił się, bo historia nie jest nauczycielką życia. A głosowanie na populistów zawsze kończy się tak samo: wschodnie regiony Słowacji są dziś biedniejsze i bardziej zaniedbane, niż były w latach 90.