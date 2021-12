Wnioski badaczy, przedstawione w pracy „Central Bank Communication with Non-Experts: A Road to Nowhere?” (Komunikacja banku centralnego z amatorami – czy to droga donikąd?), są ciekawe i nie zawsze oczywiste. Pierwszy nie zaskakuje. Wynika z niego, że tweety zwykłych ludzi na temat EBC oraz jego polityki i szefostwa były dalece bardziej subiektywne niż te formułowane przez ekspertów. Jednocześnie (wniosek drugi) to właśnie te subiektywne i ostrzejsze ćwierknięcia rozchodziły się szerzej. Wniosek trzeci (łączący dwa poprzednie) jest następujący: jeżeli bank centralny faktycznie chce używać mediów społecznościowych jako żywego kanału komunikacji (a nie tylko pro forma), to musi się otworzyć na interakcje ze zwykłymi twitterowcami. To znaczy powinien wchodzić w rozmowy z nieekspertami przy pomocy ich języka oraz odwołując się do interesujących ich tematów. Tylko wtedy komunikacja zacznie przynosić efekty. Inaczej pozostanie martwym narzędziem. Utrzymywanym jedynie po to, żeby nikt się nie czepiał, że „nie jesteśmy obecni w socjalach”.