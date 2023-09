Do końca 2022 r. rokiem podatkowym Y sp. z o.o. był rok kalendarzowy. Natomiast od 2023 r. spółka (uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z 28 grudnia 2022 r.) postanowiła, że jej rok podatkowy będzie trwał od 1 października do 30 września, z tym że pierwszy rok po zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2024 r.

Spółka złożyła 28 grudnia 2022 r. wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie zmiany umowy spółki (a w konsekwencji zmiany roku obrotowego/podatkowego), informacja o dokonaniu tej zmiany została wpisana do KRS 18 stycznia 2023 r. Spółka w korekcie zeznania rocznego CIT-8 za 2022 r. (złożonej 30 marca 2023 r.) poinformowała właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o CIT. Czy spółka skutecznie dokonała zmiany roku podatkowego/obrotowego? Czy pierwszy po tej zmianie rok podatkowy trwa od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2024 r., a kolejne lata podatkowe będą obejmować okresy od 1 października do 30 września?

Ogólną definicję roku podatkowego zawiera art. 11 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Zasady określania roku podatkowego dla celów CIT zostały zaś szczegółowo uregulowane w art. 8 ustawy o CIT.

Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy o CIT, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych (art. 8 ust. 1 ustawy o CIT).

Z kolei przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości).

W razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe (art. 8 ust. 3 ustawy o CIT).

Aby zmiana roku podatkowego była skuteczna, podatnik musi określić rok podatkowy w odpowiednim dokumencie regulującym jego ustrój (art. 8 ust. 1 ustawy o CIT). Zapis o zmianie roku podatkowego musi być dokonany przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego w odpowiednim dokumencie regulującym ustrój podatnika. Natomiast dalsze warunki skuteczności zmiany roku podatkowego zostały sformułowane w art. 8 ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu rocznym. W art. 8 ust. 4 ustawy o CIT wprowadzono szczegółowe odesłanie do art. 27 ust. 1 ustawy o CIT. Wynika stąd, że informacja taka musi zostać wskazana w zeznaniu o wysokości dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (tj. CIT-8). Dalsza część art. 8 ust. 4 ustawy o CIT wskazuje, że właściwym zeznaniem CIT-8, w którym podatnik informuje o zmianie roku podatkowego, jest zeznanie składane za rok poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Aby informacja o zmianie roku w zeznaniu rocznym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok po zmianie wywoływała konsekwencje w postaci zmiany roku podatkowego, na dzień jej złożenia okoliczność, której dotyczy, powinna być już prawnie skuteczna – czyli ujawniona poprzez wpis w rejestrze KRS.

Należy stwierdzić, że spółka Y dopełniła ciążących na niej obowiązków związanych ze zmianą roku podatkowego. Podjęła bowiem uchwałę o zmianie roku podatkowego (obrotowego) przed końcem roku podatkowego (2022 r.), ponadto złożyła wniosek do KRS o zmianę umowy spółki oraz poinformowała właściwego dla spółki naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w korekcie zeznania rocznego, złożonej 30 marca 2023 r. Co istotne, 18 stycznia 2023 r. została wpisana do KRS zmiana roku obrotowego/podatkowego. Nastąpiło to więc przed poinformowaniem naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w korekcie zeznania rocznego (CIT-8 za 2022 r.). Okoliczności te skutkują skuteczną zmianą roku podatkowego spółki z „kalendarzowego” na inny rok. Przy czym pierwszy rok po zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2024 r., natomiast kolejne lata podatkowe dla spółki będą od 1 października do 30 września.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.168.2023.1.BJ). ©℗