Nowy obowiązek dla telekomów pojawił się jako poprawka posłów PiS do rządowego projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2861; dalej: PKE) na etapie prac sejmowych. Oprócz zainstalowania w sieciach przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej urządzenia operatorzy będą też musieli zapewnić UKE dostęp do zebranych danych. Ma to umożliwić regulatorowi lepsze monitorowanie jakości usług dostępu do internetu, a abonentom łatwiejsze reklamacje w przypadku problemów z siecią.

Samego pomysłu mierzenia jakości połączeń internetowych nikt nie kwestionuje. Sęk w tym, że proponowany przepis nie precyzuje, jakie urządzenie lub aplikacja będzie ją sprawdzać i jakie konkretnie dane ma zbierać. Pojawia się więc ryzyko naruszania prywatności użytkowników internetu.