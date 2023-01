‒ Instytucja doradcy rady nadzorczej jest odpowiedzią ustawodawcy na potrzebę korzystania przez organ z wiedzy eksperckiej przy realizowaniu swoich czynności – mówi Sandra Linek-Petka, senior associate w kancelarii Olesiński & Wspólnicy. Wyjaśnia, że wcześniej rada była zmuszona polegać na zarządzie i mogła tylko kierować do niego wnioski o zlecenie konkretnych czynności. Zarząd jednak nie był związany tymi poleceniami. Nowe przepisy k.s.h. przyznały radom uprawnienie do samodzielnego (bez udziału zarządu) nawiązywania współpracy z podmiotem zewnętrznym, by zbadać określone zagadnienia dotyczące spółki. ‒ Uprawnienie to może się okazać szczególnie przydatne w sytuacji, w której zatrudnienie zewnętrznego doradcy miałoby na celu weryfikację wyjaśnień przedkładanych przez zarząd lub ocenę prawidłowości podejmowanych przez niego działań – wskazuje mec. Linek-Petka. Ma to istotne znaczenie, bo choć w skład rady nadzorczej powinny wchodzić szczególnie kompetentne osoby, to ich wiedza może nie być wystarczająca w każdym zakresie. A przecież na członkach rady nadzorczej spoczywa odpowiedzialność za nadzór nad działaniami spółki.