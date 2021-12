Co ważne zarzuty udziału w grupie usłyszały również osoby zatrudnione do obsługi strony internetowej. Choć niewiele wiadomo o faktycznym stopniu zaangażowania administratorów i programistów w prowadzenie serwisu, wśród karnistów i prawników zajmujących się obsługą podmiotów z branży IT zawrzało. Generalnie bowiem administratorzy serwisów i programiści nie odpowiadają za to, w jaki sposób są wykorzystywane stworzone przez nich narzędzia. Trudno ich zatem - co do zasady - uznać za współwinnych przestępstwa.