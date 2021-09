W uzasadnieniu projektu ustawy modyfikującej komentowany przepis wskazano, że dostęp do informacji o dłużniku znajdujących się w aktach egzekucyjnych mógł prowadzić do „nieuprawnionego przetwarzania informacji o dłużniku, uzyskanych przez zaledwie potencjalnego nabywcę, do stygmatyzacji dłużnika”. Poprzedni stan prawny dawał bowiem osobom postronnym możliwość uzyskania informacji nie tylko o nieruchomości, której nabyciem byli zainteresowani, lecz także o samym dłużniku, nawet mimo starannego zabezpieczenia akt egzekucyjnych przez komornika sądowego przed ujawnieniem informacji wrażliwych czy objętych tajemnicą bankową lub skarbową dłużnika. Przepis ten budził spore kontrowersje, a nawet pojawiały się komentarze, że dostęp do akt egzekucyjnych dla osób trzecich niebędących stroną postępowania narusza ustanowioną w Konstytucji RP gwarancję ochrony prawa do prywatności.