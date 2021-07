Ważną zmianą jest też zwiększenie limitu przychodów ze sprzedaży tego typu produktów, które są zwolnione z podatku dochodowego. Nie dotyczy to produktów specjalnych ani przetworów takich jak alkohole. Obecnie opodatkowaniu nie podlegają przychody z rolniczego handlu detalicznego do wysokości 40 tys. zł rocznie. Powyżej tej kwoty rolnik musi zadeklarować, czy chce odprowadzać podatek na zasadach ogólnych, czy też w formie 2-proc. ryczałtu. Większość wybierała tę drugą formę, co powodowało konieczność złożenia odpowiedniej deklaracji, czyli generowało obowiązki zarówno dla podatnika, jak i dla urzędu skarbowego. Dlatego zdecydowano się podnieść kwotę wolną do 100 tys. zł. Będzie to spójne ze zwolnieniem z podatku dochodowego do 30 tys. zł przewidzianym w Nowym Ładzie. Maksymalną marżę od 100 tys. zł przychodu oszacowano bowiem na 30 proc. – dochód wyniósłby więc właśnie 30 tys. zł.