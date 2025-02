Bank będzie musiał zwrócić kredytobiorcy niesłusznie pobrane odsetki i opłaty już po orzeczeniu sądu I instancji. Zaś z chwilą dostarczenia bankowi odpisu pozwu, z konta frankowicza przestaną być ściągane raty na spłatę kredytu - m.in. takie zapisy znalazły się w projekcie ustawy frankowej

Do konsultacji społecznych i opiniowania trafił właśnie przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i zatwierdzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (UD 184). Jak wynika z zawartej w nim propozycji przepisów postępowania w tzw. sprawach frankowych mają znacząco przyspieszyć, a dotyczące ich procedury zostać uproszczone.

Automatyczne zawieszenie spłat

Większość z zaproponowanych przez resort sprawiedliwości rozwiązań nie jest niespodzianką, bowiem już wcześniej wielokrotnie je komunikowano. Zawarte w projekcie przepisy przewidują np. automatyczne zawieszenie spłat kapitałowo-odsetkowych z chwilą doręczenia odpisu pozwu bankowi.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że to rozwiązanie wynika z faktu, że już dziś sądy w miażdżącej większości spraw udzielają kredytobiorcom zabezpieczenia, czyli w praktyce zwalniają ich z konieczności płacenia rat na czas trwania procesu. Zdaniem projektodawców nie ma więc potrzeby do indywidualnego rozstrzygania o wstrzymaniu spłat, bo to przekłada się na więcej pracy dla sędziów i dłuższe oczekiwanie na zakończenie postępowania.

Kiedy frankowicze odzyskają swoje pieniądze?

W przypadku pozytywnego dla kredytobiorcy orzeczenia sądu bank będzie musiał zwrócić mu niesłusznie pobrane odsetki i opłaty już na etapie wyroku I instancji. Dziś do uzyskania tych środków konieczne jest prawomocne orzeczenie sądu II instancji, które wyczerpuje ścieżkę odwoławczą banku.

Przyspieszyć procedowanie tego typu spraw ma również zapis zezwalający na składanie tzw. pozwów o świadczenie wzajemne w ramach tego samego postępowania. Dziś roszczenia banku i jego kredytobiorcy rozpatrywane są w ramach dwóch różnych spraw, mimo że dotyczą tego samego zobowiązania kredytowego.

Etap legislacyjny: projekt ustawy skierowany do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień