Sama nasza obecność zmienia polską politykę - powiedział w sobotę w Olsztynie jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Ocenił, że jego ugrupowanie jako jedyne przedstawiło program oparty na tym, czego chcą i czego boją się Polacy.

Podczas olsztyńskiego przystanku na ogólnopolskiej trasie liderów Konfederacji Bosak przekonywał, że Konfederacja jest alternatywą dla obecnych rządów PiS i tego, "co w mediach jest przedstawiane jako opozycja pod przywództwem Donalda Tuska". "Dlatego, że my prezentujemy zupełnie inny styl uprawiania (polityki), niż tamci" - stwierdził.

"Już sama nasza obecność w polskiej polityce zmienia tę politykę" - podkreślił. Jak przekonywał, Konfederacja "jako jedyna przedstawiła program wyborczy oparty na tym, czego chcą i czego boją się Polacy". Ocenił, że konkurencyjne sztaby wyborcze czytają sondaże i też znają te oczekiwania.

"Ich przede wszystkim interesuje realizowanie czegoś w rodzaju kompromisu pomiędzy zaspokajaniem tego, co wynika z sondaży, a zaspokajaniem tego, co mają napisane albo z zagranicy, albo od Unii Europejskiej. Albo - jak teraz macie tu niedaleko - Campus Trzaskowskiego, co wynika z agendy tych wszystkich fundacji zagranicznych, które ich finansują" - powiedział Bosak. Zapewnił przy tym, że "Konfederacji nikt z zagranicy nie finansuje".

"My chcemy właśnie proponować nowy model uprawiania polityki, który jest zorientowany na interes obywatela takim, jakim on jest naprawdę, a nie takim, jakim on jest w mediach czy w dokumentach rządowych, strategiach eurokratów czy strategiach ONZ, WHO albo jeszcze jakichś innych organizacji" - dodał.

Lider Konfederacji ocenił zarazem, że nie są to idee radykalne. "Wolności obywatelskie, rozwój gospodarczy, proste i niskie podatki, wolność gospodarcza na takim poziomie, żeby nie zgnieść polskiej przedsiębiorczości" - wyliczał.

Jak ocenił, pierwszoplanowym problemem w Polsce jest to, żeby nadmiarem regulacji nie zdusić gospodarki i aktywności polskich obywateli. "My jako jedyni w tej kampanii wyborczej i w polskiej polityce mamy naprawdę odwagę prezentować postulaty, które są dla Polaków niezbędne, żeby normalnie funkcjonować" - stwierdził.

Olsztyn był piątym miastem na ogólnopolskiej trasie liderów Konfederacji. Do 7 października odwiedzą oni w sumie 18 miast. W niedzielę będą w Krakowie.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski

mbo/ mk/