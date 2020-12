Ustawa ma związek z podpisaną 29 maja b.r. przez rządy Polski i Wielkiej Brytanii umową, która gwarantuje polskim i brytyjskim obywatelom, mieszkającym w drugim państwie, prawa do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oznacza to, że polscy obywatele mieszkający w Wielkiej Brytanii oraz brytyjscy obywatele mieszkający w Polsce mają prawo wybierania swoich przedstawicieli we władzach lokalnych w państwie, w którym mieszkają.

Umowa została podpisana w Warszawie przez wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka oraz ówczesnego ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathana Knotta.

Celem umowy jest nadanie obywatelom Polski praw wyborczych w niektórych wyborach samorządowych, analogicznych do tych, które posiadali do momentu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Polska jest czwartym państwem, po Hiszpanii, Portugalii i Luksemburgu, które podpisało z Wielką Brytanią tego rodzaju umowę.