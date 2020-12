W czwartek przeprowadzono ok. 61 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 40 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie - ok. 1,9 tys. przypadków. 2846 osób hospitalizowano. To czwarty dzień z rzędu z liczbą wyzdrowień wyższą od liczby zakażeń.

Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 na Ukrainie wykryto dotąd u 872 228 osób. Od marca zmarło 14 755 zakażonych, a 480 348 osób uznano za ozdrowieńców. Przeprowadzono ok. 5 mln testów PCR. Dotychczas o najwyższej dziennej liczbie infekcji od początku epidemii - 16 294 - poinformowano 28 listopada, a poprzednią najwyższą liczbę zgonów odnotowano we wtorek - 276.

W środę ukraiński rząd podjął decyzję o wprowadzeniu w kraju lockdownu w dniach 8-24 stycznia. Premier Denys Szmyhal podkreślił, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie na razie wytrzymuje obciążenie, jednak konieczne będzie zaostrzenie restrykcji przeciwepidemicznych po świętach. 7 stycznia prawosławni i grekokatolicy obchodzą Boże Narodzenie. Rząd przedłużył także obowiązywanie ogólnokrajowych ograniczeń związanych z Covid-19 do końca lutego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)