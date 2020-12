Łącznie od początku epidemii Covid-19 zmarło w Turcji 14 900 zainfekowanych osób. Niedzielne dane o nowych zakażeniach SARS-CoV-2 obejmują przypadki bezobjawowe.

Przez ostatnie cztery miesiące władze Turcji podawały jedynie liczbę przypadków zachorowań na Covid-19 z objawami chorobowymi, lecz od 25 listopada informują już o wszystkich przypadkach zakażenia. Nadal jednak nie udostępnia się danych na temat łącznej liczby wykrytych przypadków koronawirusa - podaje Reuters.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan 30 listopada ogłosił w kraju kolejne restrykcje epidemiczne, które zaczęły obowiązywać dzień później. Wprowadzono godzinę policyjną od godz. 21 do godz. 5 oraz dodatkowo lockdown w weekendy: od piątku od godziny 21 do poniedziałku do godz. 5. (PAP)

fit/ ap/