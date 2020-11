Jeśli średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 9,4 tys. nowych przypadków, wprowadzone zostaną zasady strefy żółtej - napisała w sobotę na Twitterze KPRM. Podkreślono jednocześnie, że - jeśli średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 19 tys. nowych przypadków - wprowadzone zostaną zasady strefy czerwonej. Z kolei jeśli średnia dzienna liczba zachorowań z siedmiu dni osiągnie ok. 3,8 tys. nowych przypadków, wprowadzone zostaną zasady strefy zielonej - informuje KPRM.

Według Kancelarii Premiera, kompleksowy plan działania na nadchodzący czas obejmuje "etap odpowiedzialności" - od 28.11 do 27.12 oraz "etap stabilizacji" - najwcześniej od 28 grudnia, jeśli spadnie liczba zachorowań.

Mamy epidemię, mamy jej przebieg niekontrolowany, mamy służbę zdrowia pod ścianą właściwie - mówił w @tvn24 profesor Krzysztof Simon. Odniósł się również do konferencji premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie działań związanych z epidemią COVID-19.https://t.co/YAYQVNyCSq — tvn24 (@tvn24) November 21, 2020

Na sobotniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował m.in. że od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym oraz że szkoły pozostaną zamknięte do 23-24 grudnia. Ferie natomiast - według zapowiedzi szefa rządu - będą skumulowane w jednym okresie między początkiem stycznia - 4 stycznia - a 17-18 stycznia. Premier powiedział ponadto, że placówki gastronomiczne, z branży wydarzeń kulturalnych, kina, teatry oraz siłownie i kluby fitness, będą zamknięte do 27 grudnia.

Premier poinformował też, że jest szansa, że około 18 stycznia będą pojawiały się już pierwsze dostawy szczepionek na koronawirusa.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 24 213 osób; zmarły 574 osoby. MZ podało ponadto, że na czele województw z największą liczbą zakażeń są Mazowsze, Wielkopolska, Śląsk i Małopolska.