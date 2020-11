Bronisław Komorowski trafił do szpitala w Warszawie. Były prezydent ma koronawirusa

Zakażony koronawirusem były prezydent Bronisław Komorowski trafi do szpitala w Warszawie. Jego stan jest stabilny, do tej pory był hospitalizowany w Sejnach, obecnie jest karetką przewożony do stolicy - poinformowała PAP szefowa biura b. prezydenta Anna Kulikowska.