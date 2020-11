Restauracje, kawiarnie, centra handlowe i salony fryzjerskie będą mogły działać tylko w godz. 10-20 czasu lokalnego, podczas gdy restauracje i kawiarnie będą otwarte tylko dla usług na wynos i z dostawą.

Zgodnie z nowymi ograniczeniami, które zaczną obowiązywać od piątku od godz. 20 czasu lokalnego (godz. 18 w Polsce), kina będą zamknięte do końca roku.

Częściowa kwarantanna zostanie również wprowadzona w całym kraju w weekendy do odwołania – podało MSW, dodając, że nie zakłóci to łańcucha dostaw ani produkcji.

Rząd zapowiadał we wtorek, że nałoży surowsze restrykcje ze względu na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem w ostatnich tygodniach. Ankara zgłosiła we wtorek 3819 nowych objawowych przypadków zakażenia i 103 zgony z powodu Covid-19. Ogółem do tej pory w Turcji zgłoszono ponad 421 tys. infekcji SARS-CoV-2 i 11 704 zgony.