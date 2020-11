Pompeo: USA przyjmują z zadowoleniem rozejm w konflikcie o Górski Karabach

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który we wtorek wieczorem przybył do Tbilisi, powiedział, że Waszyngton przyjmuje z zadowoleniem rozejm w konflikcie o Górski Karabach i wzywa jego strony do wypracowania rozwiązania w oparciu o Grupę Mińską reprezentującą OBWE.