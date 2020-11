Tę częściową mutację wykryli specjaliści na Syberii. Popowa powiedziała, że dochodzi do "pewnych zmian w białku" wirusa i że pozwalają one oceniać, iż "w tym regionie powstaje własny wariant (koronawirusa) z pewnymi mutacjami". Dodała następnie, że żadne z mutacji wykrywanych na terenie Rosji nie wpływają na zagrożenie epidemiczne.

Później urząd Rospotriebnadzor, koordynujący walkę z pandemią, podkreślił, że specjaliści zaobserwowali jedynie pojedyncze warianty mutacji, o której mówiła Popowa.

Regiony Syberii należą do tych podmiotów Federacji Rosyjskiej, gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza.

Portal RBK przypomina, że do września br. na świecie wykryto kilka tysięcy mutacji koronawirusa, z kórych przetrwało tylko około dwudziestu.

Władze sanitarne Rosji wcześniej informowąły, że wzorzec wirusa wykrywanego w tym kraju świadczy, iż trafił on do Rosji wczesną wiosną br. z Europy Zachodniej, a nie z Chin. Jeszcze w październiku br. Popowa zaznaczyła, że na terenie Rosji niemal nie doszło do mutacji koronawirusa.

Badania genetyczne koronawirusa prowadzi w Rosji Państwowe Centrum Naukowe Wirusologii i Biotechnologii Wektor. Ośrodek ten, działający w Nowosybirsku na Syberii Zachodniej, opracował jedną z trzech szczepionek na koronawirusa, które powstają w Rosji i które wciąż przechodzą badania kliniczne.

Wektor jest głównym ośrodkiem badawczym w Rosji zajmującym się wirusami; w czasach ZSRR prowadzone w nim były badania nad bronią biologiczną.