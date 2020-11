Europosłowie w liście otwartym wzywają polskie władze do dialogu z protestującymi

Grupa ponad stu europosłów wezwała w otwartym liście polskie władze do dialogu i wysłuchania postulatów protestujących przeciwko ograniczeniu prawa do aborcji (Strajk Kobiet ogłosił, że jest to m.in. aborcja na żądanie i świeckie państwo). Komentując dla PAP ten list europoseł PiS Ryszard Czarnecki wyraził nadzieję, aby ich "troska" o Polskę była też widoczna przy decyzji o budżecie UE.