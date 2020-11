Pogarsza się sytuacja epidemiologiczna w ośrodku dla sprawców najpoważniejszych przestępstw w Gostyninie. U 24 pacjentów stwierdzono koronawirusa. Trzech z nich trafiło do szpitali - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który we wtorek w tej sprawie napisał do premiera.