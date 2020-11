W trakcie strzelaniny, do jakiej doszło w poniedziałek wieczorem w śródmieściu Wiednia, zginęli przechodzień oraz zabity przez interweniującą policję jeden z domniemanych napastników, a co najmniej 6 innych cywilów oraz policjant odniosło ciężkie rany - poinformowały władze. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz oświadczył, że był to "ohydny zamach terrorystyczny".