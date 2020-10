Dotychczasowa strategia zaprezentowana na początku września była planem radzenia sobie z epidemią w okresie jesiennym. Zawarte w niej rozwiązania – jak argumentował resort – były odpowiedzią m.in. na zmieniające się uwarunkowania, szczególnie nałożenie się epidemii COVID-19 i sezonowego wzrostu zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Ministerstwo Zdrowia wyjaśniało wówczas, że modyfikacja działań wynika również z większej wiedzy o biologii wirusa i z możliwości elastycznego wykorzystywania narzędzi organizacyjnych i infrastrukturalnych.

Minister zdrowia mówił wtedy, że strategia opiera się na założeniu, że czas zmienić "filozofię obrony przed pandemią" na rzecz "zarządzania ryzykiem zapadalności poprzez analizę aktualnej sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze".

Jesienna strategia wprowadziła m.in. włączenie podstawowej opieki Zdrowotnej do zlecania testów pacjentom z infekcją dróg oddechowych oraz rozbudowę sieci mobilnych punktów wymazów (tzw. drive thru) poprzez wydłużenie czasu ich funkcjonowania i zwiększenie ich liczby. Zapisano w niej m.in. obligatoryjne testowanie pacjentów z objawami, a także osób przed rozpoczęciem turnusu leczenia uzdrowiskowego oraz przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej.

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia zapowiedział zmianę niektórych działań.

Wymienił m.in. wprowadzenie rozwiązania, by współdomownicy osoby, która ma dodatni wynik testu, nie musieli czekać na informację z sanepidu o kwarantannie, lecz byli nią obejmowani automatycznie. Zapowiedział, że w opiece nad pacjentami skąpo lub bezobjawowymi będą wykorzystywane pulsoksymetry – urządzenia do pomiaru saturacji krwi. Urządzenia mają otrzymywać osoby z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa, wskazane przez lekarzy rodzinnych. Minister mówił o tworzeniu szpitali tymczasowych i o zwiększaniu liczby miejsc w izolatoriach. Zapowiedział również, że testy antygenowe u pacjentów objawowych będą taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa jak testy PCR.

Minister Niedzielski poinformował w piątek, że ogłoszone przez niego zmiany zostaną ujęte w dokumencie nowej strategii. "Trzecią wersję (strategii – PAP) przygotujemy w przyszłym tygodniu" – przekazał. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl