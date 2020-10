- Jako współprzewodniczący Konwentyklu piszemy, aby wezwać państwa do włączenia do ostatecznej wersji ustawy o wydatkach na obronę narodową na rok podatkowy 2021 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021) sankcji nałożonych przez USA na gazociąg Nord Stream 2 na mocy ustawy Protecting Europe's Energy Security Clarification Act (PEESCA). Jak państwo wiedzą, Ukraina jest w trakcie walki o swoją wolność. Naród ukraiński broni wschodniej flanki Europy przed brutalną rosyjską agresją i nadal stawia czoła nielegalnej inwazji i okupacji jej terytoriów przez Władimira Putina - napisali demokraci Marcy Kaptur i Mike Quigly oraz republikanie Andy Harris i Brian Fitzpartick.

Kongresmeni wspominają, że putinowska inwazja kosztowała już życie 14 tys. ludzi, a miliony zmusiła do relokacji. Zdaniem współprzewodniczących Konwentyklu obowiązkiem Kongresu jest udzielenia politycznego wsparcia władzom w Kijowie oraz pomocy militarnej, aby Ukraina nie zboczyła ze ścieżki integracji ze strefa euroatlantycką. Kluczową sprawą jest według nich współpraca w zakresie energetyki. - Rosja nie raz dowiodła, że wykorzystuję kwestie energii do podkopywania demokratycznych instytucji, chociazby wtedy kiedy w 2006 i 2009 r. rosyjskie władze zdecydowały od odcięciu dostaw gazu w czasie mroźnych zim, co sprowadziło cierpienie nie tylko na Ukraińców, ale także Bułgarów i Rumunów - dodali autorzy listu.

Władze rosyjskie starają się ukończyć Nord Stream 2 jako polityczną i ekonomiczną broń, która odcięłaby krytyczny tranzyt gazu przez Ukrainę, naród walczący o przetrwanie przeciwko agresji i okupacji oraz zwiększyła jego wpływ na Europę. Dlatego też kilka krajów wschodnioeuropejskich, nordyckich i bałtyckich dołączyło do Stanów Zjednoczonych, aby wyrazić swoje obawy związane z tym projektem.

Radosław Korzycki z Waszyngtonu