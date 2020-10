Warszawski Strajk Kobiet przedstawił swoje żądania. "Protesty będą trwały do czasu ustąpienia rządu"

Protesty będą trwały do czasu, aż obecny rząd nie poda się do dymisji – zapowiedziały we wtorek działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet, inicjatora ulicznych demonstracji. Jednocześnie przedstawiły wiele postulatów m.in. aborcji na życzenie, antykoncepcji dostępnej dla młodych ludzi i świeckiego państwa.