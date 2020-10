Włochy: 221 osób zmarło na Covid-19, prawie 22 tys. nowych zakażeń koronawirusem

221 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19. To najwyższa od kilku miesięcy liczba zgonów. Wykryto prawie 22 tys. następnych zakażeń koronawirusem - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykonano 174 tys. testów.