Najwyższa Izba Kontroli informowała w piątek w komunikacie o nieprawidłowym funkcjonowaniu na wschodniej granicy systemu Tax Free, zwrotu podatku od towarów i usług; główną przyczyną był brak jednolitych metod skoordynowanego eliminowania nadużyć.

"Ministerstwo Finansów w ramach pilotażowego programu Slim VAT przygotowało rozwiązania doprecyzowujące i usprawniające niektóre konstrukcje VAT jak Tax Free. Zmiany w Tax Free to wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i ich rejestracji oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych (realizowane na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC))" - podkreśliło MF.

Według resortu finansów dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów (przez wprowadzenie kas online do weryfikacji transakcji), przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym.

"Dla budżetu państwa oznacza to uszczelnienie poboru podatku. Rozwiązania wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez tzw. karuzele podatkowe, usprawnią zarówno kontrole podatkowe jak i proces obsługi przedsiębiorców i podróżnych przez służby podatkowe i celne" - zaznaczył resort.

NIK kontrolowała okres od marca 2017 r. do czerwca 2019 r. i badała na wschodniej granicy trzy, kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania Tax Free, obszary: warunki techniczno-organizacyjne obsługi podróżnych, kontrolę wywozu towarów i kontrolę sprzedawców działających w tym systemie. Jak wskazała Izba, organy Krajowej Administracji Skarbowej kontrolowały zarówno nabywców, jak i sprzedawców, a także identyfikowały mechanizmy nadużyć, ale nie działały w pełni skutecznie.

"W okresie objętym kontrolą, system pozostawał w istotnym stopniu narażony na ryzyko nadużyć podatkowych (oszustw typu „karuzelowego”) i był podatny na korupcję" - czytamy w informacji NIK.

Według NIK Tax Free, zamiast wyłącznie do tzw. eksportu detalicznego, czyli okazjonalnych zakupów w celach osobistych, był wykorzystywany także do zorganizowanego, rozdrobnionego, hurtowego wywozu towarów w celach handlowych przez specjalnie zaangażowanych do tego zadania cudzoziemców.

Potwierdza to przeprowadzona przez NIK analiza dokumentów dotyczących 90 podróżnych, którzy w badanym okresie, w największej skali korzystali z procedury Tax Free. Przekraczając granicę, nawet kilka razy dziennie, wywieźli z Polski w bagażu osobistym towary warte w sumie ponad 173,5 mln zł (na jednego podróżnego przypadało maksymalnie niemal 6 mln zł). NIK zauważa, że dane przynajmniej 23 osób występowały już wcześniej w analizach lub decyzjach organów KAS w kontekście nadużyć podatkowych.

Jak napisano, w ocenie NIK nieeliminowanie na wschodniej granicy skrajnych przypadków takiego "eksportu" w systematyczny i skoordynowany sposób sprzyjało oszustwom typu "karuzelowego" z wykorzystaniem Tax Free, ponieważ bazują one właśnie na rozdrobnionym przewozie towarów. "Z kolei różne podejście funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do pojęcia +bagaż osobisty+ w istotnym stopniu zwiększało ryzyko nierównego traktowania podróżnych i zagrożenie korupcją" - dodała Izba. (PAP)

Autor: Marcin Musiał