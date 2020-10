Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę.

W nocy z czwartku na piątek w Warszawie przeciwnicy zmian w prawie dotyczącym aborcji protestowali przeciwko wyrokowi TK. Protest rozpoczął się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Po północy protestujący zgromadzili się w okolicach domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dostępu do ulicy, przy której mieszka Kaczyński blokował kordon policji. W pewnym momencie niektórzy demonstrujący zaczęli rzucać w funkcjonariuszy kamieniami. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym. Doszło też do przepychanek. Służby wzywały zgromadzonych do zachowania spokoju i niełamania prawa. Wielokrotnie wskazywały, że manifestacja jest nielegalna.

Policji zatrzymała 15 uczestników protestu.

Do protestów w stolicy odniósł się w piątek na Twitterze europoseł PiS Joachim Brudziński.

"Każdy kto atakuje Polską Policję, nieważne czy jest kibolem, chuliganem, czy jest z Antify, ONR-u, nieważne czy jest przedstawicielem Strajku Kobiet, czy jest na marszu czarnym, fioletowym czy tęczowym, atakujesz policjanta musisz liczyć się konsekwencjami. Koniec kropka" - napisał polityk PiS.

"Tym którzy oburzają się na rzekomą brutalność Polskiej Policji powtórzę to, o czym mówiłem wielokrotnie - dziękujcie Bogu, że na waszą agresję odpowiada polski policjant, a nie funkcjonariusze w tak +demokratycznych+ państwach jak np. Francja (żółte kamizelki) czy Hiszpania (Katalonia)" - dodał Brudziński.(PAP)