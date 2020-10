Ministerstwo Zdrowia - mówił Niedzielski na konferencji prasowej - przygotowuje się na wszystkie możliwe scenariusze, również te najgorsze, "które będą na przykład realizowały się w postaci 15 nawet tysięcy czy 20 tysięcy nowych zakażeń jeszcze w tym tygodniu".

"Bo mamy co prawda przez weekend pewne obniżenie, bo dzisiejsza liczba zachorowań to jest 7500, ale przypominam, że tydzień temu to były cztery tysiące, więc ten wzrost, mimo obniżki weekendowej, nadal jest dynamiczny" - dodał.

Jak mówił, praktycznie mamy do czynienia z podwojeniem liczby przypadków. "Jeżeli w tym tempie będzie się zwiększała liczba zachorowań, to trzeba mieć świadomość, że w przyszły tydzień możemy wejść z liczbą 15-20 tysięcy zakażeń dziennie. Dlatego z tego miejsca apeluję do wszystkich państwa o bardzo poważne traktowanie wszystkich obostrzeń, które wprowadzamy systematycznie od dwóch tygodni" - oświadczył Niedzielski.

Wskazywał, że noszenie maseczek "jest wymogiem podstawowym, ten kto tej maseczki nie nosi, jest osobą nieodpowiedzialną, generuje ryzyko nie tylko dla własnego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa innych". "Zasada zero tolerancji na pewno będzie przez policję stosowana, ale namawiam też żebyśmy zwracali uwagę osobom, które absolutnie narażają nas na niebezpieczeństwo" - powiedział szef resortu zdrowia.

Szef resortu zdrowia mówił na konferencji prasowej, że rozmawiał z przedstawicielem firmy Lux Med i wiceprezesem Pracodawców RP, który odpowiada za obszar medyczny.

"Doszliśmy do takiego porozumienia, czy do takiej konkluzji, że również prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z covidem" - relacjonował Niedzielski.

Powiedział, że jest "absolutnie deklaracja współpracy i włączenia się w ten proces walki z koronawirusem". "Do środy mamy wspólnie wypracować listę szpitali prywatnych, które również będą obciążone obowiązkiem utworzenia tzw. łóżek covidowych" - zapowiedział minister.

Jak dodał taka operacja powinna spowodować kolejne zauważalne, czyli "liczone w tysiącu bądź więcej powiększenie efektywne bazy łóżkowej dostępnej na leczenie Covid".