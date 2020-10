Łączna liczba wykrytych w Szwajcarii od początku pandemii infekcji koronawirusowych wzrosła w ten sposób do 74 227, co oznacza 868,7 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. W ciągu dwóch ostatnich tygodni nowych zakażeń było w sumie 19 650.

Przez ostatnią dobę zmarło pięć kolejnych dotkniętych infekcją osób, co zwiększyło do 1822 łączną liczbę powiązanych z koronawirusem zgonów, jakie zarejestrowano dotąd w Szwajcarii. Daje to wskaźnik 21,3 zgonów na 100 tys. mieszkańców. W sumie przez ostatnie dwa tygodnie zmarło 31 zakażonych.

W Szwajcarii wraz z Liechtensteinem leczeniem szpitalnym objęto przez ostatnią dobę kolejnych 68 chorych z koronawirusem. W ten sposób łączna liczba dokonanych od początku pandemii hospitalizacji wzrosła do 5276.

W Liechtensteinie zarejestrowano do piątku rano łącznie 195 przypadków infekcji koronawirusowej (w tym 18 przez ubiegłą dobę i 73 przez ubiegłe dwa tygodnie) oraz jeden związany z nią zgon. (PAP)