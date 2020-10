Kilkaset zgód wydanych w środę i czwartek dotyczy domów zbudowanych nielegalnie; w ich przypadku zezwolenia zostaną wydane z mocą wsteczną - twierdzi izraelska organizacja pozarządowa Pokój Teraz (Szalom Achszaw).

Według organizacji większość osiedli, których dotyczą zezwolenia, znajduje się w peryferyjnych częściach Zachodniego Brzegu, których Izrael prawdopodobnie nie utrzyma w ramach jakiegokolwiek realistycznego układu pokojowego.

Osiedla zamieszkane w znakomitej części przez religijnych żydów uważane są za bezprawne przez większość światowych potęg. Według Palestyńczyków wraz z obecnością wojskową potrzebną do ich ochrony stanowią one przeszkodę w dążeniu do ustanowienia ich własnego państwa.

Specjalny wysłannik ONZ Nikołaj Mładenow skrytykował decyzję władz izraelskich mówiąc, że „budowa osiedli jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego i stanowi jedną z głównych przeszkód na drodze pokoju”. Ostrzegł również, że takie posunięcia podważają możliwość powstania państwa palestyńskiego, i wezwał Izrael do „natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań związanych z osadnictwem”.

Liczba żydowskich mieszkańców Judei i Samarii - jak nazywany jest w Izraelu okupowany Zachodni Brzeg - rośnie znacznie szybciej niż całkowita populacja Izraela i w 2019 roku wynosiła 450 tys.

Izrael zajął Zachodni Brzeg w wyniku wojny sześciodniowej w 1967 roku. Społeczność międzynarodowa w zdecydowanej większości potępia stawianie tam osiedli, argumentując to często czwartą konwencją genewską, która zakazuje okupantowi przemieszczania swojej cywilnej ludności na ziemie okupowane. W 2004 r. osiedla za nielegalne uznał Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

Wraz z zawarciem w połowie września porozumienia pokojowego ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi premier Benjamin Netanjahu wstrzymał plany aneksji większości osiedli izraelskich na Zachodnim Brzegu.

