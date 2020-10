Senat wprowadził w środę 36 poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród nich m.in. pozostawienie dotychczasowych zasad uboju rytualnego w przypadku drobiu oraz przedłużenie w stosunku do wersji przyjętej przez Sejm vacatio legis przepisów dotyczących zakazu hodowli zwierząt na futra (do 31 lipca 2023 r.) oraz ograniczenia uboju rytualnego (do końca 2025 r.).

Nowelizacja w wersji uchwalonej przez Sejm ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

Senator Karczewski proszony w RMF FM o ocenę kształtu nowelizacji powiedział, że jest zadowolony z części poprawek, a z części nie. "Myślę, że bardzo poważna poprawka (...) mówiąca o takim długim vacatio legis uboju rytualnego i hodowli futerkowej chyba zostanie zmieniona w Sejmie" - zaznaczył. Zastrzegł, że tę kwestię należy jeszcze wnikliwie przeanalizować.

Karczewski poinformował też, że senatorów PiS, którzy nie zastosowali się do dyscypliny partyjnej w głosowaniu nad nowelą ustawą o ochronie zwierząt spotkają konsekwencje, "zapewne podobne jak w Sejmie".

Jego zdaniem prezydent Andrzej Duda nie zawetuje nowelizacji. "Nie rozmawiałem z prezydentem na ten temat i nie rozmawiałem z otoczeniem prezydenta, ale myślę, że pan prezydent tej ustawy nie zawetuje" - dodał.

Za przyjęciem z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie zwierząt opowiedziało się w środowym głosowaniu 76 senatorów: 39 z PiS, 34 z KO, 1 senator niezrzeszony i 2 z koła senatorów niezależnych; przeciwko było 11 senatorów, z czego 7 z PiS, 1 z KO, 3 z PSL. Od głosu wstrzymało się 10 senatorów: 7 z KO, 2 z Lewicy i 1 z koła senatorów niezależnych.