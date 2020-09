Rzeczniczka KE: von der Leyen ma pełne zaufanie do Jourovej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma pełne zaufanie do wiceszefowej KE Viery Jourovej - zapewniła we wtorek rzeczniczka tej instytucji Dana Spinant w odpowiedzi na wezwanie premiera Węgier, by zdymisjonować Czeszkę za jej wypowiedzi.