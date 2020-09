Według najnowszego komunikatu resortu zdrowia łączny bilans zmarłych od lutego wzrósł do 35 624. Dotąd zanotowano ponad 288 tys. przypadków infekcji.

Wyleczonych jest już 213 tys. osób. W ciągu jednego dnia przybyło ich 316. Obecnie zakażonych koronawirusem jest, jak podaje ministerstwo, co najmniej 39 tys. osób.

Szpital w Mediolanie opuścił były premier Włoch, prawie 84-letni Silvio Berlusconi, który wyzdrowiał z Covid-19. Na Twitterze napisał, że dzięki lekarzom wyszedł zwycięsko z „najtrudniejszej próby” jego życia.

W poniedziałek w większości regionów rozpoczął się rok szkolny w odmienionych z powodu pandemii placówkach oświatowych, których dyrekcje starają się zagwarantować maksymalne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i dystansu społecznego. W tym celu do wielu placówek zamówiono nowe jednoosobowe ławki. Mają zostać dostarczone do końca października. W regionie Molise najmłodsi uczniowie otrzymali kolorowe kółka wyznaczające wymagany dystans. Do szkół w Toskanii wysłano przezroczyste maseczki.

Do ostatniej chwili trwała polityczna dyskusja w kraju o tym, czy szkoły są przygotowane na nadzwyczajną sytuację wynikającą z pandemii.

Niewielka część placówek opóźniła otwarcie lub przeszła od razu na zdalny tryb nauczania, głównie z powodu wykrycia zakażeń wśród nauczycieli i personelu. Notuje się braki nauczycieli.

Wiele szkół nadal poszukuje dodatkowych sal, by zamienić je na klasy. Lekcje prowadzone są w salach gimnastycznych, w także w położonych w pobliżu parafiach. W Rzymie lekcje będą odbywać się także na otwartej przestrzeni na Palatynie i w rejonie Forum Romanum, co jest – jak się podkreśla - ucieczką z zatłoczonych klas.

Media informują, że w jednej ze szkół w Piemoncie jej dyrektor przyszedł na inaugurację przebrany za astronautę. Jak wytłumaczył, jego zdaniem otwarcie szkół obecnie to „kosmiczne przedsięwzięcie”. (PAP)