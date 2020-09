Włochy: Kolejnych 7 osób zmarło na Covid-19 i prawie 1300 nowych zakażeń koronawirusem

Ostatniej doby siedem osób zmarło we Włoszech na Covid-19 i potwierdzono w testach 1297 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia w Rzymie. W porównaniu z sobotą to spadek liczby zgonów i zakażeń. Bilans zmarłych wzrósł do 35 541.