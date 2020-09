Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Podczas spotkania przedstawione zostanie sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach walki z epidemią koronawirusa oraz zmodyfikowana strategia na sezon jesienno-zimowy.

Prezydent przypomniał, że szef MZ Adam Niedzielski w czwartek przedstawił nową strategię walki z koronawirusem. "Chciałem dzisiaj, żebyśmy porozmawiali bliżej na temat jej szczegółów, na temat przyszłych planów" - podkreślił Duda. Jak zaznaczył, że przede wszystkim chciałby zapoznać się z informacją na temat tego jak będziemy działali w okresie jesienno-zimowym.

"Jest wielkim pytaniem, co będzie się działo z tym wirusem w tym okresie, na ile będzie on intensywniej działał. Na ile to zagrożenie związane z pandemią będzie wzmożone w tym czasie i jaki środki zaradcze tutaj podejmujemy" - mówił prezydent.

Podkreślił też, że zwołał posiedzenie Rady także, by wysłuchać informacji nt. sytuacji w szkolnictwie w dobie epidemii koronawirusa. "Była długa przerwa w zajęciach szkolnych, a teraz od 1 września dzieci i młodzież ruszają do szkół. Chciałem zapytać ministra edukacji narodowej jak wygląda sytuacja, jak minęły pierwsze dni w szkole, jakie są założenia planu, jakie scenariusze są przewidziane łącznie z tymi scenariuszami kryzysowymi" - powiedział prezydent.

Wśród tematów posiedzenia wymienił kwestię realizacji programów społecznych w dobie pandemii, a także stan finansów publicznych w związku ze spadkiem PKB o 8 proc. i deficytem rzędu 110 mld zł.

Prezydent ocenił, że obecna walka z koronawirusem jest skuteczna, a społeczeństwo zachowuje się odpowiedzialnie mimo chwilowego "rozluźnienia" w okresie wakacyjnym. "Pytanie na jakim etapie mamy działania badawcze nad lekiem, szczepionką przeciwko koronawirusowi, bo to są te kwestie istotne i tylko w tym kontekście możemy mówić rzeczywiście o zniknięciu koronawirusa i zniknięciu całkowicie tego niebezpieczeństwa" - zaznaczył Duda.

Jak dodał, tematem obrad będą także skutki ewentualnego zaostrzenia sytuacji politycznej na Białorusi i możliwe skutki dla Polski. "Krótko mówiąc fala migracyjna" - podkreślił. "W związku z powyższym jest pytanie, na ile jesteśmy przygotowani i na ile tego typu scenariusze bierzemy pod uwagę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszych służb, głównie Straży Granicznej, przejść granicznych i infrastruktury która jest z tym związana" – powiedział Duda.

Podkreślił, że pytanie o rozwój sytuacji na Białorusi i oczekiwane scenariusze kieruje nie tylko do szefa MSWiA, ale także do ministra spraw zagranicznych. Wyraził nadzieję, że formuła Rady Gabinetowej pozwoli jemu i premierowi na informacje niezbędne, by koordynować dalsze działania.

Prezydent wysoko ocenił dotychczasowe działania na rzecz przeciwdziałania pandemii koronawirusa. Podkreślił, że mimo wzrostu zachorowań dotychczas ani razu – wbrew obawom – nie doszło do tysiąca nowych zachorowań dziennie. "Jak widać te działania zaradcze, które są podejmowane, są podejmowane w sposób mądry i konsekwentny" – powiedział. Według Dudy "szczególnie dobrze" zdziałał system podziału na powiaty w zależności od stopnia zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-19.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wszystkie kwestie związane z koronawirusem były omawiane - jak co kilka dni - na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wśród tematów posiedzenia wymienił m.in. otwarcie szkół, potencjalne konsekwencje pandemii dla społeczeństwa.