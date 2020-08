Interpol przestrzega przed wzrostem przemytu plastikowych odpadów

Przestępcy szmuglują coraz więcej odpadów plastikowych z Zachodu do nielegalnych przetwórni w Azji – przestrzegł w piątek Interpol, wiążąc to z wprowadzonym w 2018 roku zakazem importu takich odpadów do Chin, dokąd dawniej trafiała duża część zużytego plastiku.